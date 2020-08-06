Борисоглебский, Ярославская область, 6 августа, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В поселке Борисоглебский Ярославской области утром 6 августа произошла автомобильная авария с участием автобуса и такси. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Yarnews.net Авария в Ярославской области

Автобус марки «ПАЗ» перевозил военных. Такси «ВАЗ» везло пассажира. В результате столкновения водитель такси скончался, пассажир получил серьезные травмы. В автобусе пострадали семь человек. Другие подробности происшествия пока не известны.