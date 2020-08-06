Рязань, 6 августа, 2020, 11:23 — ИА Регнум. За истекшие сутки 27 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Рязанской области. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 6 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии коронавирус подтверждён у 6464 человек. Завершили лечение 5907 граждан, из них за минувшие сутки выписали 16 пациентов.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом количество скончавшихся пациентов с подтверждённым коронавирусом возросло до 32.