Чита, 6 августа, 2020, 11:13 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 5 августа 2020 г. в регионе насчитывается 33 028 таких гражданина, тогда как 13 июля их было 27 968 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бен Шан. Безработные. 1938

Уровень безработицы в регионе составляет уже 6,3% (на 31 июля — 5,1%). Только за последние сутки безработными признаны 249 человек. С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились всего 38 517 человек, безработными признаны 32 662. Также увеличилось число тех, кто получает пособие по безработице в максимальном размере (14 556 руб.), сейчас таких 10 533 человек. Увеличилось также численность получающих доплату на несовершеннолетних детей в размере 3000 руб. — до 5779 человек.

Также, по данным регионального министерства труда, с 1 марта 2020 г. 157 человек закрыли свои ИП.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за сутки 3 августа безработными были признаны 190 жителей Забайкалья.