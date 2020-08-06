Владимир, 6 августа, 2020, 11:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 20 носителей коронавируса выявлено во Владимирской области. Зарегистрировано три летальных исхода, сообщили 6 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе подтвердили 5725 положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 5202 человека, из них 11 пациентов выписаны за истекшие сутки.

Зарегистрировано ещё три летальных исхода у пациентов с подтверждённым коронавирусом, всего во Владимирской области скончались 156 человек.