Ярославль, 6 августа, 2020, 11:03 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Выздоровело 72 жителя области. Общее число выздоровевших за время пандемии в Ярославской области составило 5581, инфицированных — 6268.

Новых смертельных случаев не зафиксировано, с начала эпидемии COVID-19 стал причиной смерти 31 человека.