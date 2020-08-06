Торонто, Канада, 6 августа, 2020, 11:00 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг»

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Брейден Пойнт, Алекс Киллорн и Тайлер Джонсон. Российский форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей.

В составе «Бостона» точными бросками отметились защитник Чарли Макэвой и форвард Крис Вагнер.