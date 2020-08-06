Уфа, 6 августа, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Башкирии. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сообщению пресс-службы ведомства, всего на территории Башкирии умерло 24 пациента с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки было выявлено 35 человек, инфицированных коронавирусом. А всего было выявлено 6955 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 5306 человек, в том числе 23 человека за минувшие 24 часа.

Отмечается, что 207 пациентов получают лечение в больницах, а 1418 граждан — на дому.