Москва, 6 августа, 2020, 10:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России исследования выявили 5267 носителей коронавируса. Об этом 6 августа сообщили в московском оперштабе.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Новые случаи зафиксированы во всех регионах России. Наибольшее число случаев в Москве — 684. За столицей следуют Свердловская область — 183, Югра — 160, Подмосковье и Петербург — по 159.

Всего в России выявили 871 894 случая заражения с начала распространения коронавируса.