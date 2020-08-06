Москва, 6 августа, 2020, 10:49 — ИА Регнум. В ближайшие недели монорельс Москвы, являющийся единственным подобным транспортом в России, закроется на ремонт и больше не откроется. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на три источника в мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский монорельс

Сразу два чиновника столичной мэрии утверждают, что закрытие монорельса произойдёт уже в августе 2020 года. Предполагается, что мэрия объявит о закрытии линии №13 Московского метрополитена на длительный ремонт, однако, как говорит один из источников издания, запускать работу монорельса снова никто не будет.

«Обсуждаются разные варианты судьбы монорельса, но пока решений не принято», — заявили изданию в пресс-службах ГУП «Московский метрополитен» и департамента транспорта Москвы.

В ответе также подчеркнули, что «постоянные популистские заявления на эту тему уже надоели».