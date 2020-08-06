Москва, 6 августа, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Закон призван усилить заинтересованность работодателей в сохранении здоровья работников, дает возможность следить за своим здоровьем, что называется, без отрыва от работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

(сс) marcelohpsoares Осмотр врача

Поправки в Трудовой кодекс о «выходном дне» на диспансеризацию вступят в силу 11 августа. Речь идет о предоставлении работникам, достигшим возраста 40 лет, права на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением зарплаты для прохождения диспансеризации.

Пока что такой день дается раз в три года. После прохождения диспансеризации работник должен будет предоставить работодателю документ, подтверждающий посещение медицинской организации в этот день.

«В повышении интереса работников к прохождению ежегодной диспансеризации должно быть заинтересовано и государство, и работодатели. Согласитесь, лучше раз в год отпускать коллектив на профилактический медосмотр, чем испытывать простои в производстве и оплачивать длительные больничные из-за запущенных заболеваний работников», — отметил Огуль.