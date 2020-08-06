Москва, 6 августа, 2020, 10:32 — ИА Регнум. Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями июля 2020 года, по мнению портала «Работа в России», стали предложения по работе механиками, капитанами, горняками, IT-специалистами и врачами. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

Александр Дайнека. В шахте. 1925

«Список возглавили механики различных специализаций с зарплатой до 250−300 тысяч рублей. Механиков ждут как на постоянную работу, так и на работу вахтовым методом работодатели Приморья, Республики Саха (Якутия), Астраханской, Архангельской, Сахалинской, Новосибирской областей и др. В таких высококвалифицированных специалистах заинтересованы угледобывающие, рыбопромышленные, судовые компании», — говорится в сообщении.

Второе место в списке наиболее высокооплачиваемых вакансий заняли капитаны — по таким вакансиям предлагают зарплату в 200−250 тысяч рублей, а требуются соответствующие специалисты в Приморье, на Камчатке и Сахалине.

Горнякам предлагают зарплату в 200 тысяч рублей и выше. Работодателям нужны инженеры, машинисты и мастера бурового оборудования.

IT-специалистам предлагают до 170−200 тысяч рублей, при этом популярностью данная профессия пользуется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

В Роструде также рассказали, что вакансии врачей с зарплатой от 100 тысяч рублей «разместили городские и частные поликлиники Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Забайкальского краев, Челябинской, Иркутской, Тюменской, Свердловской областей и др». В ведомстве рассказали, что работодателям требуются стоматологи, онкологи, терапевты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и другие медики.