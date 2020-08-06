Вашингтон, 17 апреля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Марсианский вертолёт Ingenuity отправил последнее сообщение на Землю, после чего он станет испытательным стендом на поверхности Красной планеты. Об этом 16 апреля сообщило на сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

NASA

Отмечается, что работавшие над созданием Ingenuity инженеры 16 апреля в последний раз собрались в диспетчерской Лаборатории реактивного движения агентства в Южной Калифорнии для того, чтобы следить за получением данных с вертолёта.

Летательный аппарат продолжал поддерживать связь с базовой станцией — марсоходом NASA Perseverance — несмотря на завершение его миссии в январе 2024 года. После этого вертолёт станет использоваться в качестве стационарного испытательного стенда для сбора данных, что должно принести пользу исследователям Марса в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января NASA объявило о потере связи с марсианским вертолётом Ingenuity. Летательный аппарат проводил 18 января 72-й полёт над поверхностью Марса и во время сближения потерял связь с марсоходом Perseverance. Позднее связь с вертолётом удалось восстановить. Полученные изображения показали, что у вертолёта повреждены одна или несколько лопастей винта.

В NASA 24 января заявили, что получивший повреждения Ingenuity завершил миссию на Марсе. Отмечалось, что он осуществил на несколько десятков полётов больше, чем планировалось изначально. Вертолёт Ingenuity провёл на поверхности Красной планеты более чем 1000 марсианских дней, совершив 72 полёта.