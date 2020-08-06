Москва, 6 августа, 2020, 09:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к участникам памятной церемонии в Хиросиме по случаю 75-летия атомной бомбардировки, сообщили 6 августа в пресс-службе российского МИД.

Цитата из х∕ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США Ядерный взрыв

Лавров сказал, что трудно понять руководство США, спланировавшее бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, так как очевидны были итоги Второй мировой войны.

Министр напомнил, что советские войска освободили Китай и Корею и выполнили союзные обязательства. В этих условиях бомбардировка Японии — это демонстрация силы и испытание ядерного оружия на мирных жителях, считает Лавров.

Он добавил, что Россия сознает ответственность за международную безопасность и понимает, к каким последствиям может привести применение ядерного оружия. «Наша страна проводит курс на сохранение мира, на отказ от конфронтации в международных делах», — сказал глава МИД.

Он добавил, что необходимо исключить риски военных столкновений между ядерными державами и возможность ядерной войны. Лавров с озабоченностью отметил деградацию международной системы контроля над вооружением.

«Совместными усилиями мы обязаны гарантировать, чтобы ужас и горе Хиросимы и Нагасаки никогда не повторились», — сказал Лавров.

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