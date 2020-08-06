Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 09:36 — ИА Регнум. Городской общественный транспорт Петербурга возвращается к «доковидному» режиму работы. Вслед за восстановлением штатной работы метрополитена с 10 августа возобновится движение по 24 коммерческим маршрутам наземного транспорта, функционирование которых было приостановлено весной в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 6 августа рассказали в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутное такси

«Мы приняли решение открыть маршруты», — заявил курирующий транспортную сферу Северной столицы вице-губернатор Максим Соколов на совещании Межведомственной транспортной рабочей группы при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

При этом вице-губернатор потребовал от транспортников «соблюдать нормы и правила безопасности и напоминать об этом нашим пассажирам».

В свою очередь глава комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал, что по состоянию на 27 июля пассажиропоток на общественном транспорте Петербурга достиг 74% от объема того же периода прошлого года и составил 3 млн 32 тысячи пассажиров в сутки.

«В сентябре из-за снятия ограничений в сфере школьного и дошкольного образования ожидается его увеличение», — отметил Поляков.

В комтрансе Петербурга напоминают, что пассажиры метро, автобусов, троллейбусов, трамваев, маршруток и такси обязаны использовать средства индивидуальной защиты при проезде, а также во время ожидания на остановках общественного транспорта.