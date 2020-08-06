«Опять травят!»: жители Омска пожаловались на удушающие выбросы
Омск, 6 августа, 2020, 08:16 — ИА Регнум. Жители Омска сообщили о том, что в ночь на 6 августа город накрыли удушающие выбросы.
Многочисленные посты с жалобами появились на страницах омских пабликов в соцсети «ВКонтакте».
"На Архитекторов опять травят. Сегодня ночью как никогда. Старались», — сообщает подписчик паблика «Омск ВК».
Ещё одна подписчица подчёркивает, что виновников выбросов вроде бы наказывают, а выбросы никуда не исчезают:
«Сегодня часов с четырёх утра и все ещё, вонь невозможная. Явно же травят! Бюджет осваивают передвижными пунктами мониторинга, толку нет. Город Омск, Советский район, Пригородная».
"Левый берег, район ул. Крупской, воняет газом с раннего утра», — пишут в комментариях.
Пост с жалобой на вонь в городе появился на странице паблика «Омск Live»:
«Верните Омску чистый воздух! Сколько можно нас травить? Бесконечные выбросы когда-нибудь закончатся? Кто вернёт нам и нашим детям здоровье?»
А это сообщение от подписчиков паблика «Мы хотим жить в Омске»:
«Проснулись в пять утра, и до сих пор ужасный запах химии, опять жуткие выбросы, сильнейшая концентрация! Пришлось скорее закрывать окна».
Добавим, на сайте областного министерства природных ресурсов и экологии комментария по факту многочисленных жалоб омичей на удушающие выбросы пока нет (по состоянию на 11:00 по местному времени).
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Омске произошёл громкий экологический скандал. Горожане массово жаловались на зловоние в воздухе. Выяснилось, что едкий неприятный запах возник из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха, — прим. ИА REGNUM). Его концентрация была превышена в сотни раз. Примечательно, что источник выбросов не найден до сих пор, несмотря на громкие заявления властей.
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