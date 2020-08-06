Чебоксары, 6 августа, 2020, 07:44 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют благоустроить «Дубовую рощу», вырубив там «в рамках» первого этапа 100 деревьев, информирует администрация Ленинского района Чебоксар. Сколько будет этапов и сколько в результате деревьев будет вырублено, не уточняется.

Cap.ru У входа в дубовую рощу

Роща вошла в перечень объектов для благоустройства по итогам рейтингового голосования. 5 августа здесь побывала делегация во главе с сити-менеджером Ленинского района Чебоксар Максимом Андреевым: рощу посетили депутат горсобрания Владимир Радин, член общественного совета при администрации Дмитрий Арсентьев, почётный гражданин Чебоксар Иван Долгушин.

«В рамках первого этапа на территории рощи вырубят порядка 100 деревьев. К месту благоустройства будет проведено электричество, смонтирована система видеонаблюдения. Также подрядчику предстоит провести дорожные работы, в том числе заасфальтировать дорожки и устроить тротуар из брусчатки», — говорится в сообщении.

В релизе не сообщается о том, были ли возражения, что включают в себя другие этапы и сколько всего деревьев пойдёт под топор. Известно, что аукцион уже завершён, подрядчиком выбрано общество «Альянсгрупп». Работы должны быть завершены к 10 августа 2021 года.

Отметим, что дубовая роща представляет собой лесопарковую зону с вековыми дубами, липами, кленами и разветвленной сетью прогулочных дорожек. Она является местом отдыха для жителей густонаселённого спального новоюжного района.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Чебоксарах разразился скандал из-за предполагаемой вырубки 108 деревьев в центре города ради парковки, после чего мэрия отыграла назад: власти сослались на то, что в проекте допущены ошибки, и на то, что документация согласована с минстроем Чувашии.

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