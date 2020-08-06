Ульяновск, 6 августа, 2020, 07:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают ежесуточно регистрировать более 100 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют обновлённые данные управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на вечер 5 августа, в регионе официально выявлено ещё 109 носителей коронавируса, всего с начала пандемии подтверждено 9735 случаев заражения. Всего в области проведено свыше 182 тыс. исследований на коронавирус в отношении 170,8 тыс. человек.

В настоящее время в Ульяновской области под медицинским наблюдением остаются 3127 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе выздоровели 6805 пациентов, скончались 73 пациента с COVID-19.