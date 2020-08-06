Иркутск, 6 августа, 2020, 06:54 — ИА Регнум. По данным РБК, глава управления СКР по Иркутской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунев указом президента РФ отправлен в отставку. В прокуратуре он работал с 1988 года. С сентября 2007 года был первым заместителем руководителя следственного управления в Иркутской области, с 2011 по 2013 год возглавлял управление СК по Кемеровской области. Главой Управления СК в Иркутской области стал в 2013 году.

Irk.sledcom.ru Андрей Бунев

О некоторых обстоятельствах смены места работы Андрея Бунева пишет канал baikallife_ru:

«Чуть более месяца назад у него произошел очередной конфликт с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. После этого Бунев демонстративно (под неуместным в данном случае предлогом «самоизоляции») не явился на совещание Бастрыкина со всеми руководителями региональных СУ СК (вместо Бунева был заместитель) в режиме видеоконференции.

Бастрыкин обратил на это внимание, и буквально через три дня Буневу поступило официальное предложение сменить место работы, возглавив СУ СК по Кемеровской или Челябинской области (красноярец Бунев в 2011—2013 годах, до перевода в Иркутск, уже возглавлял кемеровское СУ СК). Бунев ответил отказом и написал заявление об уходе из органов».

Не исключено, что следующим местом работы Бунева станет правительство Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также своих должностей лишились глава Московского межрегионального управления СКР на транспорте генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин, глава управления СКР по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко и глава ГУ обеспечения деятельности СКР Риф Гайфутдинов.