Находка, Приморский край, 6 августа, 2020, 03:52 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края 6 октября 2020 года начнёт рассматривать банкротный иск Центробанка России к кредитному потребительскому кооперативу «Кредит доверия» из города Находки, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Иск в лице Дальневосточного главного управления ЦБ РФ поступил 30 июля 2020 года. Сумма претензий заявлена в размере 350 тыс. рублей. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации СРО «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».

К дате слушаний истец должен или предоставить доказательства наличия имущества у кооператива, или же дать согласие финансировать процедуру несостоятельности.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив создан 15 физлицами в ноябре 2007 года. Среди учредителей — Елена Билецкая, Раиса Деменко, Римма Дубинина, Елена Зленко, Ирина Здойма, а также председатель правления — Михаил Пархоменко. В выписке из реестра уточняется, что два года назад сведения о юрадресе кооператива были признаны недостоверными. С 28 января 2020 года компания находится в стадии ликвидации.

Напомним, за первое полугодие 2020 года регулятор обратился с 12 банкротными исками к кредитным кооперативам из разных регионов РФ, в том числе из Удмуртии, Югры, Костромской, Воронежской, Кемеровской, Московской области, Приморского края, Москвы.