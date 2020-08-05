Москва, 6 августа, 2020, 01:41 — ИА Регнум. Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Василий Иванов ИА REGNUM Курьер сервиса «Яндекс.Еда»

Документ разработал Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, сейчас он находится на утверждении в Роспотребнадзоре. Отмечается, что после принятия такого СанПиНа под запрет попадут перевозки грузов, в которых, к примеру, одновременно находится бытовая химия и продукты питания.

«Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза. В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300−350 рублей», — объяснил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов.

Отмечается, что ритейлеры подготовили негативный отзыв на новый проект СанПиНа и направили соответствующее письмо главному санитарному врачу России Анне Поповой.

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