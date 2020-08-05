В ДНР рассказали о подрыве солдат ВСУ на собственном минном поле
Донецк, 5 августа, 2020, 23:44 — ИА Регнум. Четверо солдат ВСУ подорвались на собственном минном поле, сообщает 5 августа Донецкое агентство новостей.
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ
По данным Управления Народной милиции ДНР, инцидент произошёл в районе села Гранитное вблизи Волновахи, когда украинские военные из 53-й бригады отправились на поиск дезертиров.
В ходе этого мероприятия четверо военных зашли на собственное минное поле. В результате один погиб и трое получили ранения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 4 апреля ВСУ потеряли девять боевиков.