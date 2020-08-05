Богота, 5 августа, 2020, 23:32 — ИА Регнум. Заражение коронавирусной инфекцией выявлено у Альваро Урибе — бывшего колумбийского президента, передаёт 5 августа La FM.

Center for American Progress Альваро Урибе

Урибе болеет без симптомов, находясь в самоизоляции. Кроме того, СОVID-19 нашли и у двух его сыновей — Томаса и Херонимо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Колумбии количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом достигло 334 979, количество летальных исходов среди пациентов с СОVID-19 — 11 315.