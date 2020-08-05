Москва, 5 августа, 2020, 23:43 — ИА Регнум. Расходы на образование и здравоохранение следует не сокращать, как это предлагает Минфин РФ, а перераспределить. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Алексей Колчин ИА REGNUM ЕГЭ

По мнению эксперта, либеральные реформы в России привели к тому, что обе эти сферы стали слишком бюрократизированы. Именно поэтому следует сократить расходы на бюрократические процедуры и сотрудников, их выполняющих, и направить средства тем, кто непосредственно лечит и учит людей.

«Все либеральные реформы в здравоохранении и образовании, особенно в образовании, приводили к чудовищной бюрократизации процессов. Если у нас ещё кого-то чему-то учат, то потому что преподавательских состав сопротивлялся реформе на земле, старался выполнять свою работу добросовестно. Хорошо бы срезать расходы, идущие на бюрократию в образовании и здравоохранении, а эти деньги направить на тех людей, которые занимаются образованием и здравоохранением. Но мы никогда не услышим такого предложения от Силуанова и Министерства финансов. Потому что оно находится за гранью их понимания процессов. Они не понимают функции в экономике здравоохранения и образования как общественных секторов», — сказал Колташов.