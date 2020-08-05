Москва, 5 августа, 2020, 23:37 — ИА Регнум. Предлагаемое Минфином РФ снижение расходов на образование и здравоохранение приведёт к снижению спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Дарья Драй ИА REGNUM

Данный момент отрицательно скажется на российской экономике. Именно поэтому предложенные Минфином РФ меры носят негативный характер.

«Дело в том, что расходы на здравоохранение и образование увеличивают национальное потребление. Если повышать оплату труда работникам здравоохранения и образования, то вы можете создать новый класс покупателей на рынке недвижимости, который жизненно необходим нашей экономике. Поскольку уже сейчас понятно, что рост российской экономики в ближайшие 15−25 лет будет происходить на основании продажи жилья, и здесь никакое сокращение расходов просто не мыслимо», — сказал Колташов.