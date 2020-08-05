Лондон, 5 августа, 2020, 23:07 — ИА Регнум. Правительство Великобритании направит в Ливан спасателей и медиков, а также гуманитарную и финансовую помощь, 5 августа передает BBC.

Lp.gov.lb Поврежденное после взрыва здание парламента в Бейруте

«Мы собираемся немедленно направить… гуманитарную помощь до £5 млн, а также экспертную медицинскую помощь» , — сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в порту Бейрута взорвался склад с 2750 тоннами аммиачной селитры. Взрыв уничтожил часть порта и вызвал значительные разрушения окружающих районов.

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