Киев, 5 августа, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Начальником главного управления украинский разведки назначен Кирилл Буданов. 5 августа украинским президентом Владимиром Зеленским подписан соответствующий указ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Отмечается, что смена главы ГУР вызвана «необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности» Украины.

Напомним, до сих пор на протяжении четырёх лет пост начальник ГУ разведки Украины занимал Василий Бурба.