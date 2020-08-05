На Украине сменился начальник ГУ разведки
Киев, 5 августа, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Начальником главного управления украинский разведки назначен Кирилл Буданов. 5 августа украинским президентом Владимиром Зеленским подписан соответствующий указ.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
На Украине
Отмечается, что смена главы ГУР вызвана «необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности» Украины.
Напомним, до сих пор на протяжении четырёх лет пост начальник ГУ разведки Украины занимал Василий Бурба.