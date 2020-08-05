Гаага, Нидерланды, 5 августа, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Специальный трибунал по Ливану отложил до 18 августа оглашение приговора по делу о покушении на бывшего премьер-министра Рафика аль-Харири, 5 августа сообщает агентство Associated Press.

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Приговор был отложен «из уважения к множеству жертв разрушительного взрыва, потрясшего Бейрут 4 августа, и трехдневному публичному трауру в Ливане».

Рафик аль-Харири и еще 21 человек из его окружения были убиты в Ливане в 2005 году в результате подрыва грузовика со взрывчаткой. В покушении обвиняют четверых человек, которые связаны с группировкой «Хезболла».

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