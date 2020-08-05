Москва, 5 августа, 2020, 23:03 — ИА Регнум. Идея Минфина РФ сократить расходы на образование и здравоохранение не сможет решить антикризисных задач. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Финансов России

По мнению экономиста, в Министерстве финансов РФ ошибочно полагают, что на каждый экономический кризис необходимо отвечать сокращением расходов, чтобы не вызвать проблем с бюджетом и обеспечить бюджетную устойчивость.

«Их не интересует, что эта стратегия уже давно нигде не работает. Они не понимают того простого факта, или они не хотят понимать, что политика сокращения расходов на здравоохранение и образование — на два ключевых направления в социальной сфере — приведет только к сокращению внутреннего спроса. То есть приведет к усилению проблем в российской экономке. Государство должно делать обратное — увеличивать расходы на здравоохранение и образование, а не резать их», — сказал Колташов.