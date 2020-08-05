Москва, 5 августа, 2020, 22:55 — ИА Регнум. Предложение Министерства финансов РФ сократить расходы бюджета на образование и здравоохранение принесут российской экономике вред. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Ludvig14 Здание министерства финансов РФ

«Предложение Министерства финансов сократить расходы на образование и здравоохранение можно назвать только вредительским», — сказал Колташов.

Однако данные действия логичны для чиновников либеральной экономической школы, которые и работают в Минфине, полагает экономист.

«И Силуанов, и его команда в министерстве в принципе органичны с этим предложением. Оно выглядит целостным для этих людей», — сказал Колташов.