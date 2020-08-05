Аджман, ОАЭ, 5 августа, 2020, 22:22 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший на рынке овощей и фруктов в городе Аджмане (ОАЭ), локализован в 21:00 (время местное), пишет 5 августа The National.

24.mchs.gov.ru Пожарные

Тушить пожар помогают экипажи из Дубая, Шарджи и Умм-Аль-Кувейна. Огонь уничтожил шесть складов на рынке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на крупнейшем в Аджмане рынке овощей и фруктов начался в 18:30 (время местное). Из-за масштабности возгорания пришлось эвакуировать находящуюся неподалёку больницу.