Тегеран, 5 августа, 2020, 21:47 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна готова принять раненых из Бейрута, 5 августа сообщает агентство Tasnim.

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«Иран заявляет о своей готовности направить в Ливан медицинскую помощь, а также предлагает помощь в лечении раненых» , — заявил Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в порту Ливана взорвался склад с 2750 тоннами аммиачной селитры. Взрыв уничтожил большую часть порта и разрушил здания в соседних районах. Погибли не менее 135 человек, ранения получили более 4000.

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