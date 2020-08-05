Минск, 5 августа, 2020, 21:14 — ИА Регнум. Обращение к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель поступило через СМИ от Светланы Тихановской — оппонента президента Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах.

Цитата из видео «Массовый митинг Светланы Тихановской в Минске» пользователя YouTube Onliner Belarus Светлана Тихановская на митинге

Обращение Тихановская сделала, давая интервью Bild в преддверии президентских выборов:

«Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны».

Кандидат в президенты Белоруссии заявила, что хочет «справедливых выборов» — больше ничего. Она добавила, что опасается за безопасность своей семьи — после анонимного звонка с угрозами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа 2020 г. Досрочное голосование идёт с 4 августа.

Кроме Лукашенко и Тихановской, на президентское кресло в Белоруссии претендуют Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень. То есть белорусский ЦИК зарегистрировал всего пять кандидатов в президенты.