Владимир, 5 августа, 2020, 21:09 — ИА Регнум. Военнослужащий-контрактник получил случайное огнестрельное ранение на полигоне во Владимирской области, об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

brian.ch Автомат Калашникова

«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел», — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.

Пострадавшего военнослужащего госпитализировали, однако спасти его не смогли. Обстоятельства происшествия устанавливает комиссия командования Западного военного округа.