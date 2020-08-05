Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
Владимир, 5 августа, 2020, 21:09 — ИА Регнум. Военнослужащий-контрактник получил случайное огнестрельное ранение на полигоне во Владимирской области, об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.
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Автомат Калашникова
«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел», — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
Пострадавшего военнослужащего госпитализировали, однако спасти его не смогли. Обстоятельства происшествия устанавливает комиссия командования Западного военного округа.