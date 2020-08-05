Бейрут, 5 августа, 2020, 20:59 — ИА Регнум. Первый самолёт МЧС России с аэромобильным госпиталем отряда «Центроспас» и оперативной группой вечером 5 августа приземлился в аэропорту Бейрута, сообщили в пресс-службе ведомства.

Centrospas.ru Специалисты отряда «Центроспас»

По данным МЧС, на борту самолёта в ливанскую столицы прибыла оперативная группа из десяти человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и два психолога для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, ранее сегодня в МЧС сообщили, что в Бейрут в рамках гуманитарной акции будет отправлено пять самолётов для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва.

Сообщалось, что аэромобильные госпитали рассчитаны на 50 мест и могут функционировать в автономном режиме две недели. Приступить к оказанию медицинской помощи специалисты смогут уже в течение часа после приземления.