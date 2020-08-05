Москва, 5 августа, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Три генерала Следственного комитета России отправлены в отставку, передаёт 5 августа РБК.

Отставка

Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Также в отставку отправлен полковник СКР. Они подали рапорты об отставке по собственному желанию.

Речь идёт о генерал-майоре юстиции Сергее Вазюлине — главе Московского межрегионального управления СКР на транспорте, генерал-майоре юстиции Андрее Буневе — главе управления СКР по Иркутской области и генерал-лейтенанте юстиции Вадиме Бугаенко — главе управлением СКР по Краснодарскому краю.

Полковник, отправленный в отставку, — это Риф Гайфутдинов, возглавлявший ГУ обеспечения деятельности СКР.