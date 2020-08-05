Москва, 5 августа, 2020, 20:40 — ИА Регнум. Семья члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова впервые возглавила список самых богатых людей в России по версии американского журнала Forbes, потеснив с первого места совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина.

Council.gov.ru Сулейман Керимов (справа)

Рост богатства семьи Керимова обусловлен резким повышением цен на золото. С начала года оно подорожало на 34%, что привело к росту стоимости акций крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс», более 76% которых принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову.

Согласно оценкам издания, только за сегодняшний день состояние Керимовых увеличилось на $1,7 млрд и достигло $24,7 млрд.

Состояние Владимира Потанина, опустившегося на второе место в списке, на данный момент оценивается в $24,6 млрд. Замыкает тройку самых богатых граждан России металлургический магнат Владимир Лисин (НЛМК, UCL Holding) с состоянием в $21,9 млрд.