Оренбург, 5 августа, 2020, 20:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области число умерших от COVID-19 достигло 50. Об этом сообщает оперштаб.

Minzdravao.ru

Последней скончавшейся оказалась женщина 1937 года. Она проживала в Орске. Медики подтвердили у неё заражение коронавирусом и пневмонию.

Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 7450 заболевших COVID-19. Из них 5792 уже выздоровели. В стационарах на лечении находятся 703 жителя региона, из них 35 — в тяжёлом состоянии.