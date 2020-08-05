Москва, 5 августа, 2020, 20:29 — ИА Регнум. Власти арестовали судно Rhosus, которое доставило в 2014 г. в порт Бейрута аммиачную селитру, потому что хозяин груза не оплатил штраф, передаёт 5 августа «Звезда».

Скриншот twitter / Роскосмос Снимок Бейрута до и после взрыва

Комментируя ЧП в порту столицы Ливана, которое произошло накануне, 4 августа, капитан Rhosus — корабля, селитра с которого была выгружена на склад и в итоге послужила причиной взрыва — Борис Прокошев пояснил:

«Когда мы пришли в Бейрут для погрузки, груз оказался неподходящим для нашего судна».

По его словам, дорожная техника, которая привезла груз, оказалась «очень тяжёлой», прогнувшей крышку трюма при погрузке. Прокошев, который был капитаном, предупредил, что судно может повредиться, однако судовладелец«заставлял меня брать груз».

Прокошев «Он должен был заплатить штраф за то, что мы не погрузили груз, и портовые сборы за стоянку. Но этого не заплатил, из-за этого власти арестовали судно до оплаты всех долгов. Вот так мы и остались в Бейруте».

После этого судно с грузом осталось в порту Бейрута на 11 месяцев.

По данным РБК, Прокошев направлял ещё в 2014 г. соответствующую жалобу в профсоюз моряков в Новороссийске. Он отмечал в своём обращении, что груз не разрешают ни выгрузить, ни перегрузить на другое судно из-за его опасности.

Комментируя эти события, Игорь Ковальчук, первый зампред Российского профессионального союза моряков, заявил, что корабль вёз селитру из Грузии в Мозамбик.

«Судно арестовали, там была невыплата зарплаты членам экипажа, ещё были технические проблемы. И судовладелец на самом деле судно бросил. Инспекторы международной федерации транспортников им помогали выбраться оттуда. Насколько я знаю, выбрались они в конечно счете даже без зарплаты, но по крайней мере им удалось уехать».

Аммиачная селитра при этом осталась на складе в Бейруте.

Напомним, аммиачная селитра массой две с лишним тысячи тонн была выгружена с Rhosus на склад в порту Бейрута в 2014 г. В итоге на складе 4 августа 2020 г. произошёл взрыв, нанёсший порту ливанской столицы огромные разрушения.