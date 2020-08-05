Пекин, 5 августа, 2020, 19:59 — ИА Регнум. В Китае подводят первые итоги строительству в стране общества среднего достатка, что составляет официальную цель государственной стратегии КНР, которая должна быть реализована к 2021 году, столетнему юбилею КПК. Большие успехи в этой работе позволили Китаю заложить прочную основу для достижения этой цели в установленные сроки, считает заместитель руководителя Государственного комитета КНР по делам развития и реформ Нин Цзичжэ. Об этом со ссылкой на заявление этого высокопоставленного чиновника, являющегося также главой Государственного статистического управления КНР, сообщает 5 августа Синьхуа.

Gov.cn Строительная площадка первого китайского тоннеля через реку Хуанхэ в Цзинане

Нин Цзичжэ констатировал существенное укрепление китайской экономики, а также последовательные шаги, включая структурные реформы, которые страна делает по пути открытости внешнему миру. В 2019 году КНР закрепилась на втором месте в мире по объему ВВП, который почти достиг 100 трлн юаней (около 14,5 трлн долларов). Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Китаю удалось остановить экономический спад, а во втором квартале текущего года вернуться к росту. По итогу ВВП страны вырос на 3,2%, что наглядно демонстрирует устойчивость страны к внешним вызовам и форс-мажорным обстоятельствам.

Важную роль в выполнении задачи строительства общества среднего достатка играет постоянное улучшение инфраструктуры, в том числе развитие транспорта и связи. Несмотря на новые вызовы, продолжается работа по борьбе с бедностью, в которой пока остаются проблемы и узкие места.

Однако, по оценке Нин Цзичжэ, ситуация находится под контролем и опирается на достигнутую в стране долгосрочную стабильность.