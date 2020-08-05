Москва, 5 августа, 2020, 19:43 — ИА Регнум. В Москве врачи института детской хирургии и травматологии достали из желудка ребёнка ключи. Об этом 5 августа в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Связка ключей

Специалисты НИИ извлекли из желудка семилетнего мальчика связку из двух железных ключей. Отмечается, что малыш ни на что не жаловался, его привёл отец, заметивший, как ребёнок проглотил ключ. Рентген показал, что в желудке находятся сразу два ключа.

Операция проводилась под наркозом и прошла успешно — утром мальчика уже выписали из больницы.

«К нам такие пациенты попадают довольно часто. Ведь дети, особенно маленькие, все тянут в рот, а потом вдыхают это или проглатывают», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением института Анастасия Харитонова.

По её словам, в медучреждении скопилась «коллекция» извлечённых предметов, среди которых есть заколки, скрепки, одежные кнопки, магниты.

«У нас был пациент, восьмилетний мальчик, который случайно вдохнул гвоздь», — напомнила она.

Врач призвала родителей проявлять бдительность и своевременно сообщать о подобных случаях.