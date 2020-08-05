Москва, 5 августа, 2020, 19:43 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 перехватил два самолёта радиотехнической разведки ВМС США над Чёрным морем. Об этом сообщили 5 августа в Национальном центре управления обороной России.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

Как уточняется, средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены две воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе России. Для их перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после приближения российского истребителя американские самолёты изменили курс, нарушения государственной границы России допущено не было.

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Напомним, накануне в Минобороны сообщали о перехвате самолёта-разведчика ВВС Норвегии российским истребителем МиГ-31 над нейтральными водами Баренцева моря.