Тюмень, 5 августа, 2020, 19:25 — ИА Регнум. В Тюмени вечером 5 августа 2020 года на Тобольском тракте рейсовый автобус устроил массовое дорожно-транспортное происшествие. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Автобус 130-го маршрута Каскара – Тюмень столкнулся с остановившимися на светофоре грузовиком Howo

Предварительно установлено, что водитель автобуса 130-го маршрута Каскара — Тюмень столкнулся с остановившимися на светофоре грузовиком Howo и фургоном «Газель»

Причиной аварии стало плохое самочувствие 35-летнего водителя автобуса, в котором находились 11 пассажиров. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира.