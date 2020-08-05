Бейрут, 5 августа, 2020, 19:23 — ИА Регнум. Правительство Ливана распорядилось о выделении экстренного финансирования в размере 100 млрд ливанских фунтов ($66 млн по официальному курсу) для преодоления кризиса, вызванного взрывом в порту Бейрута, 5 августа передает LBCI.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ливана

Выделенная сумма никак не сможет покрыть ущерб — губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил LBCI, что примерный ущерб от взрыва составил от $3 до $5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Ливана ввело чрезвычайное положение в Бейруте сроком на две недели. Многие районы ливанской столицы разрушены после страшного взрыва в порту.

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