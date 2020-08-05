Москва, 5 августа, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 28 июля по 3 августа в среднем не изменились, как и за две предыдущие недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Инфляция за периодс начала августа, по оценке ведомства, составляет 0%, с начала текущего года — 3%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 0,8%, баранина — на 0,8%, мясные консервы — на 0,4%, свинина, хлеб из пшеничной муки и карамель — на 0,2%.

Одновременно сосиски и сардельки подешевели на 0,4%, стерилизованное молоко и пшено — на 0,3%, сливочное и подсолнечное масло — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,3%, в том числе помидоры стали дешевле на 5,3%, картофель — на 5,2%, репчатый лук — на 3,7%, огурцы — на 3,0%. В то же время морковь подорожала на 0,9%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, пеленки для новорожденных стали дороже на 0,2%, хозяйственное и туалетное мыло, туалетная бумага — на 0,1%. При этом зубная паста стала дешевле на 0,4%, детские подгузники — на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин, по оценке Росстата, за неделю выросли на 0,1%, цены на дизельное топливо в среднем не изменились.