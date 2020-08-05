Москва, 5 августа, 2020, 19:05 — ИА Регнум. Предложение России существенно изменить соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами в части увеличения налога на российские дивиденды приведет к целому ряду негативных последствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Джеймс Вебб. Роттердам, Нидерланды

«Это решение имеет много минусов — снижает инвестиционную привлекательность, снижает вероятность позитивных инвестиционных решений в будущем. Мы изменили правила инвестирования в худшую для инвесторов сторону. Понятно, как инвесторы к этому отнесутся», — сказал Хестанов.

Как итог, данное решение, несмотря на увеличение поступления в бюджет, в долгосрочной перспективе будут иметь для России негативные последствия.