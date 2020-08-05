Тбилиси, 5 августа, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей родине признан приговорами суда преступником, а за пределами Грузии он уподобился летучей мыши. Так прокомментировала министр юстиции Грузии Теа Цулукиани последние заявления экс-президента относительно его планов участия в избирательном процессе в Грузии и содействия победе на выборах своей партии «Национальное движение».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Он стремится опять закрепиться здесь, на что ни политических ресурсов, ни шансов не имеет. А в тех странах, через которые он прошел, конечно, не может закрепиться, потому что он никогда не был реформатором. Для нас никакого значения не имеет, какие заявления делает эта маргинальная, криминальная сила. У нас своя повестка дня. И мы готовимся к выборам высокой степени прозрачности и демократичности», — заявила Теа Цулукиани.

Представители правящей партии «Грузинская мечта» основной акцент делают на том, что Саакашвили уже несколько лет не является гражданином Грузии, а как иностранец не имеет права вмешиваться во внутриполитическую жизнь и деятельность политических партий на своей родине — в Грузии.