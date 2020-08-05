Браззавиль, 5 августа, 2020, 18:50 — ИА Регнум. На Африканском континенте выявлен уже 978 481 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает 5 августа представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

ИА REGNUM Пигмеи

Сообщается также, что за весь период с начала пандемии в регионе скончались по меньшей мере 21 098 пациентов с COVID-19, более 652 тысяч человек излечились.

Лидируют по распространению инфекции среди африканских стран ЮАР, Нигерия, Гана, Алжир, Кения, Камерун, Кот-д'Ивуар, Эфиопия.