Рим, 5 августа, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Сенат Италии в среду, 5 августа, утвердил законопроект об ужесточении наказаний за нападения на медиков и агрессию в их отношении.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Предусмотренный новой версией закона максимальный срок тюремного заключения (при наличии отягчающих обстоятельств — к примеру, если в результате нападения были нанесены тяжелые травмы) — 16 лет лишения свободы.

Повышена и сумма штрафов за оскорбления и вербальную агрессию, штрафы составят от 500 до 5000 евро.