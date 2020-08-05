Киев, 5 августа, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Ради возвращения Крыма Украине нужно изменить конституцию, заявил новый глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передаёт 112 Украина.

President.gov.ua Леонид Кравчук

Кравчук, первый президент Украины, заявил, что в рамках действий по «возвращению Крыма» нужно «создать отдельную делегацию».

Кравчук «Надо в конституции записать другую трактовку Крыма — о том, что это не просто автономная территория, а национальная территория. Это совсем другая философия, другие права, другая структура власти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кравчук возглавляет украинскую делегацию на переговорах контактной группы по Донбассу с 28 июля 2020 г. — после ухода с этой должности Леонида Кучмы, второго президента Украины.

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Накануне, 4 августа, Кравчук дал часовое интервью в эфире украинской программы «Пульс» — впервые в новом статусе. Были подняты вопросы войны в Донбассе.