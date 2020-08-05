Москва, 5 августа, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Предложение России существенно изменить соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами в части увеличения налога на российские дивиденды вызвано желанием увеличить поступления в бюджет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Нидерландов

«Делается это для наполнения бюджета. Минусов много, плюс только один — мы получим больше налогов. Но насколько больше налогов — тоже большой вопрос», — сказал Хестанов.

В целом же негативные последствия от данного решения, вероятнее всего, перевесят положительные в виде увеличения поступлений в бюджет.